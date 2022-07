Auch Burgenland-Auswahl bei Top-Event „Europeada“ dabei

Werbung

Foto: BVZ

Die „Europeada“ fand erstmals 2008 in der Schweiz statt und wird seither alle vier Jahre ausgetragen, heuer in der Vorwoche in Südkärnten in der Region Klopeiner See. Das Event wurde von den Kärntner Slowenen veranstaltet.

Dank der Kooperation zwischen dem Kroatischen Kulturverein (HKD), dem BFV und dem Land Burgenland ging auch eine Burgenland-Auswahl an den Start. Trainer Michael Porics, Co-Trainer Mario Bintinger, Koordinator Stefan Buzanich und Organisator Martin Kerstinger (HKD) stellten dabei eine Mannschaft mit zahlreichen Kickern aus kroatischsprachigen Gemeinden zusammen.

Gespielt wurde in fünf Vierergruppen. Die Burgenland-Kroaten erwischten dabei eine starke Gruppe mit Südtirol, Ungarn in Rumänien und Ungarndeutsche. Das erste Gruppenspiel gegen Südtirol ging mit 1:4 verloren, Match zwei gegen die Ungarn in Rumänien endete mit einer knappen 0:1-Niederlage. Kapitän Thomas Klemenschitz verschoss in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Die Auswahl der Burgenland-Kroaten landete bei der „Europeada“ in Südkärnten auf dem 14. Platz von 20 Mannschaften. Foto: zVg/HKD

Im dritten Spiel ließen die Ungarndeutschen der HKD-Auswahl mit 3:0 keine Chance. Danach ging es in in einem Platzierungs-Play-off weiter. Gegen die Ungarndeutschen gab es diesmal ein torloses Unentschieden. Das Team FC Lusérn Cimbrian aus Italien wurde mit 4:1 besiegt. Die Klingenbacher Maxi Ivancsits (Doppelpack), Thomas Klemenschitz sowie David Domnanovich vom SC Kroatisch Minihof sorgten für die Treffer.

Im letzten Platzierungsspiel fegte die Mannschaft von Trainer Michael Porics die Slowaken und Tschechen aus Rumänien mit 4:0 vom Platz. David Domnanovich, Klemenschitz, Marco Laubner (Klingenbach) und Raphael Fischer (Oberpullendorf) trugen sich in die Torschützenliste für die Burgenland-Kroaten ein. Am Ende reichte es für Platz 14.

„In den Gruppenspielen waren wir chancenlos, im Play-off haben wir uns gut gezeigt. Das Event war super organisiert, da hat alles gepasst – vom Bus, über das Quartier bis hin zur Organisation – einfach völkerverbindend“, resümierte Trainer Porics zufrieden.

„Es war wirklich ein Top-Event, die Kärntner Slowenen haben das echt gut gemacht. Neben dem sportlichen Aspekt, stand auch die kulturelle Komponente im Vordergrund“, berichtete Koordinator Stefan Buzanich.

Die nächste „Europeada“ soll in Dänemark stattfinden. „Ich hoffe, dass wir da auch dabei sein können“, so Michael Porics abschließend.