Gelungener Test für SV Sankt Margarethen

Der SV Sankt Margarethen schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle. Auch das dritte Vorbereitungsspiel gewann die Mannschaft von Trainer Franz Lederer souverän. Nach Erfolgen gegen den SV Wimpassing (3:1) und die SV 7023 ZSP (5:0) war auch der dritte 2. Liga-Verein, der SV Rohrbach, kein Stolperstein.

Martin Weixelbaum und Co. behielten auch gegen die „Gansbären“ mit 3:1 die Oberhand. Nach einem Eigentor sorgte Goalgetter Lukas Heinicker mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse.

Zahlreiche Youngsters wurden wieder eingesetzt. Lukas Janisch spielte sogar durch. „Rohrbach war ein guter Testgegner. Wir haben rund 20 Spieler eingesetzt. Es war eine schnelle, interessante Partie. Die Tore waren schön herausgespielt. Wir sind zufrieden“, resümierte Obmann Günter Welz. Nico Portschy (angeschlagen) und Ahmed El-Baali (Grippe) waren nicht mit an Bord. Am Dienstag gab es noch ein torloses Remis gegen Weissenbach am BFV-Platz.