Habeler neu beim SCE

Nach dem Abgang von Patrick Hanbauer war den Eisenstädtern bewusst, dass sie einen Ersatz für den Mittelfeldspieler brauchen. Sie wurden schnell fündig und konnten einen namhaften Kicker in die 2. Klasse Nord lotsen. Der gebürtige Wiesener Stefan Habeler wird ab sofort das Trikot des SC Eisenstadt überstreifen. Die fußballerische Laufbahn des 32-jährigen Routiniers begann im Jugendbereich beim SC Wiesen.

Danach wechselte er zu Casino Baden, wo Habeler seine ersten Erfahrungen in einer Kampfmannschaft sammeln durfte, ehe er wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrte und den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte erringen konnte. Nach einem weiteren Jahr in Wiesen unterschrieb er beim damaligen Regionalliga-Team SV Mattersburg. Es folgten weitere Stationen wie Baumgarten, Eggendorf, Soos und Laxenburg in seiner bisherigen Karriere.

Der Wechsel zu den Hauptstädtern kam durch einen alten Mannschaftskollegen und vor allem durch Sportvorstand Robert Weinstabl, der den Kicker bereits aus gemeinsamen Eggendorf-Zeiten kannte, zustande. Denn er ließ nicht locker, bis er den jetzt in Wien lebenden Stefan Habeler davon überzeugen konnte, in Eisenstadt zu unterschreiben.

„Ich freue mich sehr darauf, ein Teil des SCE zu sein und endlich alle im Verein kennenlernen zu dürfen. Ich habe mich hier auf Anhieb wohlgefühlt und merkte sofort, dass der Klub super geführt wird. Auch die Werte, die in Eisenstadt von großer Bedeutung sind, passen mit meinen Vorstellungen perfekt zusammen, außerdem ist es ein Traditionsverein mit enormer Geschichte, der einen Wiederaufbau anstrebt. Ich hoffe, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, um dem Team dabei zu helfen, sodass eventuell die nächsten Zeilen Geschichte geschrieben werden können“, wie Habeler schon voller Begeisterung feststellte.