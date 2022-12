Johannes Pieler: "Sind ein Verein für soziale Dinge"

Werbung

In den vergangenen acht Jahren führte Johannes Pieler als Obmann die Geschicke beim SV Sankt Margarethen, ehe er im November bei der Generalversammlung abgelöst wurde.

Besonders prägend: Während seiner Zeit als Vereinsoberhaupt hat er den Burgenlandligisten als einen karitativen Verein etabliert. „Wir haben damit einmal bei einem Erwin-Schneider-Gedenkturnier begonnen und den Spendenerlös an den Verein „Rettet das Kind“ in Sankt Margarethen gespendet. Seitdem machen wir das schon einige Jahre“, so der Ex-Obmann.

„Wir sind ein Verein für soziale Dinge“

Heuer feierte Pieler seinen 60. Geburtstag und stellte auch dort eine Spendenbox auf. Auch bei der Weihnachtsfeier des SV Sankt Margarethen wurde die Box in der Kantine gut platziert. Insgesamt kamen 1.300 Euro zusammen, die an die Kinderkrebshilfe des Sankt Anna Kinderspitals gespendet werden. „Wir sind ein Verein für soziale Dinge“, zeigt sich Johannes Pieler erfreut. Der scheidende Obmann bleibt dem Burgenlandligisten übrigens sehr wohl als Funktionär erhalten. „Nicht mehr im Vorstand, aber ich bin künftig für die Infrastruktur und die Vereinsgebäude zuständig“, sagt der 60-Jährige.