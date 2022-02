Kantersieg in der Slowakei

Am Freitag stand für die Mannschaft von Trainer Marek Kausich ein Test am Kunstrasen in der Slowakei am Programm. Slovan Most Bratislava aus der dritten Liga (Regionalliga) wurde glatt mit 9:0 vom Platz gefegt.

„Das war schon ein guter Auftritt“, lobte Coach Kausich seine Mannschaft. Weiter geht es am Freitag (18 Uhr) – aber nicht wie geplant am Kunstrasen in Sopron gegen Rohrbach (2. Liga Mitte), sondern am Naturrasen in Siegendorf. „Wir wollen unbedingt das Match auf natürlichem Grün spielen“, so Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer, der mehr Einheiten auf dem Grün absolvieren will.

„Die Feinheiten werden wir aber noch am Kunstrasen machen. Jetzt haben wir noch drei Wochen Zeit, um noch meine Ideen umzusetzen. Ich hoffe, dass die äußeren Bedingungen weiterhin so bleiben und wir weiter Gas geben können“, so Marek Kausich.

Stadionsponsor „Sveta-Group“ hat seinen Vertrag bis Jahresende verlängert.