Nach einigen Ungereimtheiten in der Corona-freien Zeit, gehen der SV Leithaprodersdorf und Bence Sipos getrennte Wege. „Er hat sich da ein wenig übernommen und war eigentlich auch der einzige Spieler, der die Kürzungen nicht akzeptiert hat. Er fühlte sich vom Verein im Stich gelassen, obwohl wir eigentlich alles gemacht haben, damit er sich wohlfühlt bei uns. Diese Zeit hat nun seinen Charakter gezeigt“, zeigte sich SVL-Sektionsleiter Bernd Gratzer vom Mittelfeldspieler enttäuscht.

Ob der Abgang mit einem neuen Kicker kompensiert wird, ließ Gratzer offen. Er forciert eine heimische Lösung. „Wir haben einige gute Junge, die das Loch in der Mitte stopfen können“, so der Funktionär. Der restliche Kader soll gehalten werden. „Wir sind uns mit allen mündlich einig und fixieren dann alles, wenn wir wissen, wann wieder gespielt werden darf“, so Bernd Gratzer. Offen ist auch der Posten des Co-Trainers, nach dem Abgang von Mike Hartl nach Wimpassing.

„Da setzen wir uns diese Woche mit dem Trainer zusammen und gehen sämtliche Möglichkeiten durch.“ „Es ist eine große Herausforderung für Hartl, da legen wir ihm keine Steine in den Weg“, meinte Coach Benes.