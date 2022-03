Klingenbachs Youngster Eisner mit Talentprobe

In der Vorwoche beim 1:1 gegen Oberwart durfte er in den letzten Minuten noch spielen, gegen Horitschon klappte es dann auch gleich von Beginn weg. Da mit Raphael Ebner und Maxi Mad die etatmäßigen Rechtsverteidiger ausgefallen sind, durfte David Eisner erstmals von Beginn an ran. „Es ist zwar nicht seine Stammposition – er ist eher Sechser oder Innenverteidiger – aber er hat es solide und völlig unaufgeregt gelöst. Mit seinen 16 Jahren war das ein toller Auftritt“, lobte Klingenbach-Coach Wolfgang Hatzl das Talent. Eisner hat auch in den Vorbereitungsspielen immer wieder aufgezeigt, sich richtig aufgedrängt. „Er hat sich seine Chance verdient und wird sicherlich noch mehr Spielzeit bekommen. Wir sind zum Glück in der Situation, wo wir den Youngsters mehr Spielzeiten geben können“, so der Betreuer mit Blick auf die Burgenlandliga-Tabelle.

Aktuell liegen die Klingenbacher mit 30 Punkten auf dem fünften Platz.