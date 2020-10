Kommenden Samstag, um 16 Uhr, richten sich die Blicke im Eisenstädter Bezirk wieder in die Grenzgemeinde nach Klingenbach. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl nämlich auf den Nachbarn und Dauerrivalen aus Siegendorf.

Für die Hausherren ist es zweifelsohne das Spiel des Jahres. „Wir freuen uns schon alle auf das Derby , es wird aber für uns zugleich auch richtungsweisend sein. Siegendorf ist klarer Favorit in der Partie, daheim wollen wir aber natürlich das Maximum heraus holen“, berichtete Klingenbach-Obmann und Kapitän Dominik Dihanich.

Auch die Gäste nehmen das Match nicht auf die leichte Schulter. „Ein Derby hat immer eigene Gesetze. Wir müssen das Spiel zu 100 Prozent ernst nehmen, sonst werden wir unser blaues Wunder erleben. Klingenbach ist sicher stärker, als sie momentan in der Tabelle dastehen. Wir werden uns warm anziehen müssen, wenn wir gewinnen wollen“, warnte Siegendorf-Coach Josef Kühbauer seine Mannschaft vor einem vermeintlichen Selbstläufer.

In Klingenbach laufen derweil die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Vorwoche wurde die Sportanlage von den Behörden begutachtet. „Wir werden das Areal in drei Sektoren aufteilen: die Haupttribüne, die Längsseite mit der kleinen Kantine und den Platz hinter dem Tor. Es wird genügend Eingänge, Kassen, Sitzmöglichkeiten, Kantinen und WC-Anlagen pro Sektor geben. Mündlich haben wir die Freigabe für das Match schon bekommen, schriftlich sollte sie bis spätestens Freitag kommen“, berichtete Dihanich.

Pro Sektor wird es so rund 250 Sitzplätze geben. „Wenn wir das Match gut über die Bühne bringen würden, wäre das natürlich für weitere Bezirksderbys richtungsweisend“, so Dihanich.