Der ASV Siegendorf will in der Rückrunde nichts dem Zufall überlassen. Kurz nach dem Jahreswechsel wurden zwei Neuzugänge präsentiert. Für das defensive Mittelfeld wurde Toni Harrer vom SC Neusiedl am See verpflichtet. Der 23-Jährige soll als Sechser die Fäden im Zentrum ziehen.

„Wir haben eigentlich keinen richtigen Sechser in der Mannschaft – da hatten wir oft Probleme. Toni ist ein gelernter Sechser und soll das Loch in der Mitte stopfen“, so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer. Auch für die Offensive wurde eine Neuverpflichtung präsentiert.

Mit Felix Höpler kommt ein 20-jähriges Juwel mit grün-weißer Vergangenheit. „Höpler hat bei Rapid Wien von der U8 bis zur U18 alle Nachwuchsteams durchlaufen und spielte zuletzt beim FAC. Er macht allerdings heuer die Matura und kann da nie am Vormittag trainieren, deshalb hat er nie oft gespielt“, berichtete der Siegendorfer Funktionär weiter.

Den Kontakt zum ehemaligen Jung-Rapidler stellte Trainer Josef Kühbauer über seinen Bruder und Rapid-Coach Didi Kühbauer her. „Er ist uns empfohlen worden, ist jung und hungrig und will bei uns noch einmal durchstarten. Er kann im offensiven Mittelfeld und als Zehner spielen. Dann würden wir Sebastian Drga nach vorziehen. Er ist ja ein gelernter Stürmer“, so Mayer.

Neuer Physiotherapeut wurde auch geholt

Auch im Betreuerstab gibt es einen Zugang. Mit Thomas Prantner wurde ein weiterer Physiotherapeut geholt. Er soll sich mit Michael Terdy um die Wehwehchen der Kicker kümmern. „Terdy hat nicht immer Zeit, so können sie sich abwechseln“, meinte der ASV-Funktionär, und fügte noch an: „Wir sind mit unseren Transfers zu 99,9 Prozent fertig.“

Auf der Abgangsseite wird sich noch etwas tun. Mit Stürmer Dragan Markic plant der ASV Siegendorf nicht mehr. Er kann sich für die Rückrunde einen neuen Verein suchen.

Apropos Rückrunde: Die Vorbereitung für das Frühjahr startet am 13. Jänner. Jeden Montag bis Ende Februar trainiert die Kühbauer-Truppe im Landessportzentrum VIVA am Kunstrasenplatz. Das erste Testmatch steigt am 17. Jänner beim Wiener Sportklub.

Von 13. bis 16. Februar absolvieren die Siegendorfer ein Kurztrainingslager im ungarischen Heviz samt Testmatch gegen einen 2. Bundesligisten.