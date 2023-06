„Leitha“ rüstet jetzt auf

Der SV Leithaprodersdorf hat auf die Abgänge (Patrick Mozelt, Manuel Kassal, Lukas Graser und Michael Wölfer) reagiert und sich auf dem Transfermarkt verstärkt. Aus Eggendorf (2. Landesliga Ost Niederösterreich) kommt mit Fabian Haberl kein Unbekannter zurück in die Leitharena. Der Goalie sprang schon in der Rückrunde 2022 ein, als sich Manuel Kassal den Mittelhandknochen gebrochen hatte. Nun kehrt er aus Eggendorf wieder zurück und wird sich mit Isaac Adogbeji um den Posten der Nummer eins duellieren. Adogbeji kommt vom SV Wimpassing zum Nachbarn. Für die Abwehr holte der SV Leithaprodersdorf Defensivallrounder Christian Ehrnhofer vom Ostliga-Absteiger Wiener Neustadt. Der Abwehrrecke schnupperte schon beim Ligarivalen Klingenbach Burgenlandligaluft, ehe es ihn in die Regionalliga zog. Auch im Betreuerstab gab es einen Neuzugang. Michael Terdy, zuletzt Co-Trainer und Physiotherapeut beim ASV Siegendorf, kommt ebenfalls zum SVL. „Diesen Transfer hat Marcel Wölfer eingefädelt. Er passt super ins Trainergespann mit Chef Mario Santner. Die beiden geben den Burschen schon ordentlich Gas beim Training“, schmunzelte Leithaprodersdorfs Sportlicher Leiter Bernd Gratzer. Am Donnerstag steht der erste Test gegen den Sportklub in der Leitharena am Programm (19 Uhr).