Leithaprodersdorf: Bangen um Torjäger Kustor

Bittere Nachrichten für den SV Leithaprodersdorf. Goalgetter Noel Kustor – mit sieben Volltreffern der beste Vereinstorschütze – droht die restlichen Spiele im Herbstdurchgang zu verpassen.

„Er laboriert an einem Muskelfaserriss schon seit dem Klingenbach-Spiel. Bislang hat er sich mit Schmerztabletten über die Runden gerettet, aber das ist keine Lösung. Für uns ist das natürlich ein herber Rückschlag, aber so ist das halt im Fußball. Dann bekommen eben andere Spieler eine Chance“, so Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner.

Eine MR-Untersuchung steht noch aus, aber im Verein rechnen alle mit einem Ausfall in diesem Jahr.

Er ist aber auch nicht der einzige verletzte Kicker beim SVL. Arbeitsbiene Luca Dellantonio ist ebenfalls ein wenig bedient, biss die Zähne aber bis zum Schluss gegen Bad Sauerbrunn (1:1) zusammen. Offensivyoungster Paul Eder kam in der Schlussphase für Leo Saliji ins Spiel und fiel nach einem Kopfball auf den Ellbogen. „Er ließ sich das nach dem Match im Spital anschauen. Bei ihm sind ein paar Bänder lädiert. Abwarten“, so Santner.