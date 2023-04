Leithaprodersdorf: Saisonende für Flügelflitzer?

Werbung

Simeon Markhardt spult unermüdlich seine Kilometer auf der rechten Außenbahn herunter – doch in dieser Saison wohl nicht mehr. Nach einem Zusammenprall im Meisterschaftsspiel gegen Deutschkreutz fiel der Verteidiger unglücklich mit vollem Gewicht auf die ausgestreckte Hand und brach und verdrehte sich die Elle unterhalb des Ellbogens. „Er hat es richtig krachen gehört beim Aufprall“, schilderte Trainer Peter Benes. Dem Pechvogel wurde im Spital dann die Elle gerichtet und in Gips gesteckt. „Er hat sich das jetzt von einem Spezialisten anschauen lassen und wohl kommt um eine Operation herum. Bis 5. Mai musser aber den Gips tragen“, so der SVL-Betreuer.