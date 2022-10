Leithaprodersdorfs Goalgetter ist fit für das Finale

Werbung

Leithaprodersdorfs Goalgetter Noel Kustor trainierte nach seinem Muskelfaserriss in der Leistengegend die letzten beiden Wochen wieder mit der Mannschaft. Gegen seinen Ex-Klub Horitschon wollte er unbedingt sein Comeback geben. Doch Trainer Peter Benes bremste seinen ungarischen Bomber: „Wir werden nichts überstürzen, wenn es nicht sein muss, dann spielt er nicht.“

In der zweiten Halbzeit, nachdem seine Mannschaft mit 0:3 im Hintertreffen lag, wurde er dann eingetauscht – ein Tor blieb ihm zwar verwehrt, aber dafür kam er zu zwei Chancen. Mike Wölfer fühlt sich nach seiner Oberschenkelzerrung auch wieder besser und trainierte seit vergangenem Donnerstag wieder mit. Doch auch bei ihm gingen die Leithaprodersdorfer kein Risiko ein. Tobias Beran kehrt nach seiner Gelbsperre auch wieder zurück. Alles ist also angerichtet für den Bezirksschlager am letzten Spieltag in Klingenbach (Freitag, 19.30 Uhr).