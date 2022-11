Leszkovich: Die alte Verletzung

Werbung

Er zählt zu den Fixstartern im Mittelfeld des SV Sankt Margarethen – wenn er fit ist. Die Rede ist von Sebastian Leszkovich. Der ehemalige Parndorfer und Neusiedl-Kicker musste schon einige Male verletzungsbedingt pausieren. Zuletzt setzte ihn eine langwierige Leistenverletzung mehrere Wochen außer Gefecht. In den letzten beiden Spielen war er wieder mit an Bord. Beim 3:2-Auswärtssieg in Schattendorf wirkte er auch mit – allerdings nur bis zur 37. Minute. „Er hat einen weiten Schritt gemacht und dann war es wieder geschehen. Schade, er war gut in der Partie drinnen und hat mit einem guten Weitschuss aufgezeigt“, meinte Trainer Franz Lederer.