Neuer „Co“ für Klingenbach

Beim ASKÖ Klingenbach gab es in der Vorwoche eine Änderung im Betreuerstab. Co-Trainer Martin Meiböck wird künftig nicht mehr die Reserve betreuen können, beziehungsweise Coach Wolfgang „Willy“ Hatzl assistieren können.

„Es geht sich bei ihm aus beruflichen Gründen nicht mehr aus. Ich bin froh, dass er uns in den letzten Tagen noch ausgeholfen hat und möchte mich für seinen Einsatz und seine Arbeit bedanken“, so Klingenbachs Obmann Dominik Dihanich. Vor allem die letzten Tage waren etwas turbulent. Chefcoach Hatzl fehlte krankheitsbedingt. So sprangen Meiböck und dessen Nachfolger gleich in die Bresche.

Gleich ins kalte Wasser geworfen worden

Jürgen Binder tritt das Erbe Meiböcks in Klingenbach an. Er coachte noch vergangenen Herbst die U16 der Spielgemeinschaft Klingenbach/Siegendorf, die sich aber bekanntlich aufgelöst hat. Binder durfte wegen Hatzls Ausfall auch gleich mit Meiböck das Training in der vergangenen Woche leiten und war beim Testmatch am Neusiedler Kunstrasen gegen Klingenbach gleich als Chef auf der Seitenlinie. Hatzl hat daheim alles vorbereitet und sein Assistent hat ihn bestens vertreten. „Ich bin froh und dankbar, dass das alles so reibungslos geklappt hat“, freut sich Vereinsboss Dihanich.

Der Test gegen den 2. Liga Nord-Klub wurde mit 8:2 gewonnen. Frantisek Lady, Mirza Sejmenovic und Alexander Hofleitner trafen jeweils im Doppelpack, die weiteren Tore erzielten Philipp Grafl, beziehungsweise war ein Eigentor dabei. Der Probegalopp gegen Gattendorf kam eigentlich kurzfristig zustande, da ursprünglich gegen Wimpassing am Freitag getestet werden hätte sollen. Beim Zweiligisten fielen aber zu viele Spieler aus, sodass die Mannschaft von Trainer Mike Hartl absagen musste.

Verletzungsbedingt fehlten den Klingenbachern zwei Spieler: Raphael Ebner klagte über Oberschenkelprobleme und absolvierte nur Einheiten in der Kraftkammer. Benjamin Feurer ist nach seiner Meniskus-Operation noch im Aufbautraining. Maximilian Mad weilte im Skiurlaub.