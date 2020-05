Der Kaderumbau beim ASV Siegendorf nimmt konkrete Formen an. Nach dem Abgang von Julian Salamon traf es nun die nächsten beiden Spieler. Raphael Ebner und Goalie Lukas Fila müssen den Burgenlandliga-Tabellenführer verlassen. Bei Letzterem endet der Leihvertrag mit Rapid. Einserkeeper soll Raphael Renger bleiben. „Da müssen wir uns nur mehr mit den Mattersburg Amateuren einigen“, so Sektionsleiter Harald Mayer.

Als zweiter Keeper soll Nachwuchstalent Sandro Poljakovic aus der U16 aufrücken. Dazu versucht Mayer Christoph Kruiss noch zu überreden, weiterzumachen und als dritter Tormann zu fungieren. „Somit wären alle Pläne, einen neuen Keeper zu suchen ad acta gelegt“, meinte der Siegendorfer Funktionär.

Auch auf der Neuzugangsseite gibt es Neuigkeiten. Gerald Peinsipp wurde vom ASK Ebreichsdorf (der Klub zieht sich aus der dritthöchsten Leistungsstufe zurück) aus der Regionalliga geholt. Der Linksfuß kann in der Defensive auf sämtlichen Positionen spielen. Mit seinen 27 Jahren blickt der Wunschspieler des ASV, auf eine beeindruckende Vita zurück. Er kickte bereits unter anderem in Sankt Pölten, Horn, beim Sportklub und Sollenau und war zuletzt eben fixer Bestandteil der Ebreichsdorfer Abwehr.

Roman Tullis hat auch für ein Jahr verlängert

Positives gibt es auch vom aktuellen Kader zu berichten. Abwehrrecke Roman Tullis hat seinen Vertrag auch um ein Jahr verlängert. „Das freut uns sehr“, so der Funktionär. Das Transferprogramm ist aber noch nicht beendet. „Ein G´standener wird noch für das Mittelfeld kommen. Da kann ich aber noch nichts verraten, er hat noch einen gültigen Vertrag bei seinem aktuellen Verein“, so Mayer.