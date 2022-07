Noch zwei Neue beim SV Leithaprodersdorf

Werbung

Am letzten Drücker vor dem Transferende schlug der SV Leithaprodersdorf noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete zwei weitere Spieler. Von der Austria Akademie wurde Luca Dellantonio geholt. Der 17-Jährige kann im zentralen Mittelfeld alle Positionen bekleiden und zeigte schon im Test gegen Wimpassing sein Können.

Zudem wurde mit Dannie Benes (30), Sohn von Trainer Peter Benes, ein weiterer Tormann verpflichtet. Er spielte zuletzt in Wilfleinsdorf und soll auf der Goalieposition für mehr Stabilität sorgen. Florian Cecil absolviert die Justizschule und wird wohl bis Ende September nur unregelmäßig zur Verfügung stehen. Zudem verletzte sich Zweiergoalie Lukas Graser im letzten Test am Knie und muss ein wenig pausieren. Eine MR-Untersuchung ergab keine Verletzung, nur eine Überdehnung der Bänder.

Am Freitag absolvierte die Mannschaft von Trainer Benes dann ein Testmatch in Bruck/Leitha. Zwar ging der Probegalopp mit 5:1 verloren, dennoch war der Betreuer nicht unzufrieden. „Bei uns haben acht Kicker gefehlt, dafür war die Leistung der jungen Truppe absolut in Ordnung“, so Benes.

Für Daniel Svab und Leo Saliji war es der erste Einsatz wieder nach einer langen Verletzungspause.