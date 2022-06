Parndorf gegen Siegendorf: Das Spiel der Spiele steht an

Werbung

Foto: BVZ

Wenn es so etwas wie einen leichten Favoriten gibt, dann befinden sich die Gastgeber aus Parndorf als Tabellenführer in der Pole Position um den Titel und Aufstieg in die Regionalliga Ost. Die Ausgangslage ist aber trotzdem verzwickt.

Höchst pikant wird die Sache bei einem Remis

Bei einem Sieg des SC/ESV wäre alles klar, könnten die Parndorfer den Titel feiern.

Andererseits darf man sich keinen Umfaller leisten. Verliert Parndorf, wäre Siegendorf vorzeitig durch, denn: Der SC/ESV ist in der letzten Runden spielfrei und kann dann nicht mehr reagieren.

Weil ab dieser Saison bei Punktegleichstand das direkte Duell entscheidend ist, stünden beide Teams dann bei 69 Zählern, Siegendorf wäre schon vor der Schlussrunde vorne. Denn im Herbst trennten sich beide Teams 2:2.

Höchst pikant wird die Sache bei einem Remis. Wegen der Auswärtstorregel hätte der SC/ESV Parndorf bei 0:0 oder 1:1 die Nase vorne, Siegendorf könnte dann in der letzten Runde nicht mehr vorbei.

Sollte das Match im Heidebodenstadion aber auch 2:2 ausgehen (bei 3:3 oder höher wäre die Auswärtstorregel ohnehin zugunsten des ASV schlagend), wäre Siegendorf klar im Vorteil, da bei exakt gleichen Ergebnissen das Torverhältnis zählt. Da hat die Mannschaft aus dem Bezirk Eisenstadt mit drei Treffern die Nase vorne.

Freilich müsste Siegendorf im Falle von Unentschieden-Varianten ab 2:2 aufwärts dann aber natürlich das Heimspiel der letzten Runde gegen St. Margarethen noch gewinnen, um tatsächlich mit Parndorf gleichzuziehen. Davon ist aber auszugehen.

Schiedsrichter-Frage wird erst kurz vorher geklärt

So oder so ist alles für einen echten Nervenkrimi angerichtet. Welches Schiedsrichtergespann den Kracher leiten wird, ist noch nicht bekannt. „Ich hoffe nur, dass der lange Schatten des ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich vor der Schiedsrichter-Kabine Halt macht und wir ein faires Match erleben werden. Beide Mannschaften hätten sich ein Bundesliga-Trio verdient“, meinte Siegendorf-Präsident Peter Krenmayr vor dem Anpfiff, und fügte hinzu: „Wir haben keine Angst vor der Partie. Ich hoffe auf eine tolle Stimmung, für uns könnte es eine sensationelle Saison werden.“

Trainer Marek Kausich bereitet schon seit Samstag seine Mannschaft auf den Hit vor: „Wir wollen letztlich auf Platz eins sein und kein Was-Wäre-Wenn-Szenario. Ziel ist es, eine gute Leistung abzuliefern und dann ein positives Ende für uns zu haben. Taktisch muss ich die Burschen vielleicht anders einstellen als gegen andere Burgenlandliga-Gegner.“

Das Momentum könnte laut Kausich auf Seiten der Gäste liegen, denn: „Im Frühjahr haben wir uns stark gesteigert. Teilweise lagen wir im Herbst bis zu neun Punkte hinter Parndorf und Oberwart zurück. Aber wir haben nie aufgegeben und haben den Anschluss geschafft.“ Auch der Sportliche Leiter, Harald Mayer, ist voller Vorfreude: „Jetzt haben wir das Spiel der Spiele, das wir immer wollten. Es wird ein Match auf Augenhöhe – und es wird auf die Tagesverfassung ankommen.“

„Die Siegendorfer Offensive ist ein Wahnsinn“

Auch sein Gegenüber, Paul Hafner, warnt vor dem Offensiv-Bollwerk: : „Es wäre gefährlich, wenn wir aufs Resultat spielen und uns darauf verlassen, dass auch ein 0:0 oder ein 1:1 reicht. Die Siegendorfer Offensive ist ein Wahnsinn. Wir dürfen uns in keiner Phase des Spiels in Sicherheit wiegen.“ Siegessicher zeigt sich Parndorf-Obmann Otto Wüger, der überzeugt ist: „Es wird ein Topspiel, bei dem wir danach den Meistertitel feiern werden.“

Aktuelle Infos:

Siegendorf-Trainer Marek Kausich kann bis auf zwei Ausfälle aus dem Vollen schöpfen. Simon Buliga (Kreuzbandriss) wurde kürzlich operiert und wird 2022 nicht mehr spielen können. Manuel Haring feierte im BFV-Cup-Halbfinale in Draßmarkt ein kurzes Comeback und schied wieder mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus.

Die Parndorfer haben zuletzt David Dornhackl draußen gelassen. Aus zweierlei Hinsicht: Einerseits war der Kapitän leicht angeschlagen. Andererseits steht der Verteidiger bei vier Gelben Karten und der SC/ESV wollte keine Sperre riskieren.

Ob Matus Mikus von Beginn weg zum Zug kommt? „Für 90 Minuten geht es sich bei ihm immer noch nicht aus. Es wird eine taktische Frage sein, wann er ins Spiel kommt. Das müssen wir uns noch genau durchüberlegen“, meint Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl im Vorfeld.