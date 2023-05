Patrick Mozelt beendet Karriere

Im Frühjahr hat der Kapitän des SV Leithaprodersdorf, Patrick Mozelt, noch kein Meisterschaftsspiel bestritten – und das wird sich wohl auch bis zum Saisonende nicht mehr ändern. Die Zeit für einen Einsatz in den letzten sechs Runden läuft gegen den Mittelfeldspieler. Sprunggelenksprobleme hindern Mozelt aktuell an der Ausübung des Sports. „Ich habe sogar Schmerzen, wenn ich nur mit meinem Hund spazieren gehe. Ich bin Realist und weiß, dass ich aktiv nicht mehr kicken werde können“, so der gebürtige Stotzinger. Patrick Mozelt wird die Saison beim SV Leithaprodersdorf beenden und danach die Packler an den Nagel hängen. Der Kapitän hat dem Verein seine Entscheidung, die er schon lange mit sich trägt, bereits mitgeteilt.

„Jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht!“

„Es macht keinen Sinn mehr – Sprunggelenk, Knie und ein Knochenmarksödem im Knöchel machen eine weitere aktive Karriere als Spieler unmöglich“, so Mozelt. Eigentlich wollte er nach seiner Karriere ein Jahr Pause machen und sich mehr der Familie widmen. Daraus wird es aber nichts werden. Denn sein Plan für die „Zeit danach“ ist schon geschmiedet. Mozelt kehrt zu seinem Stammklub Stotzing zurück und wird dort im Sommer Franz Daxböck als Trainer ablösen. „Es gab schon länger Gespräche mit dem UFC, jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, berichtete Mozelt. Stotzing-Obmann Rene Hubacek und er sind auch Arbeitskollegen bei einer großen Spedition. „Es war eigentlich immer der Plan, dass ich meine Karriere in Stotzing beenden werde, daraus wird leider nichts. Jetzt kehre ich halt als Coach zurück.“ Mozelt bastelt bereits am Kader für die kommende Saison. „Wir führen Gespräche mit einigen Spielern.“