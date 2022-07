Patrick Mozelts Kampf zurück

Werbung

Kurz vor dem Ende der abgelaufenen Saison war Leithaprodersdorfs Kapitän Patrick Mozelt schon nicht mehr dabei. Ein Knorpelschaden im Knie zwang ihn zu einem frühzeitigen Saisonende.

Mit Hilfe einer Eigenblut-Spritzenkur und zahlreichen Physiotherapie-Einheiten schaffte der Allrounder aber wieder den Weg zurück. Am Montag tauschte Mozelt nach langer Zeit wieder die Laufschuhe gegen die Packler.

„Ich habe zunächst zwei Injektionen bekommen, da hat das Knie aber stark darauf reagiert. Nach unzähligen Einheiten am Stepper, dem Rad und in der Kraftkammer ging es die letzten Wochen aber immer weiter bergauf“, schilderte der gebürtige Stotzinger.

Seine dritte Eigenblut-Spritzenkur bekam er dann vor eineinhalb Wochen, seitdem ist Mozelt so gut wie schmerzfrei. Am Montag dann stieg er wieder teilweise ins Mannschaftstraining ein. Laufeinheiten und Passübungen standen dabei auf dem Programm. „Wir müssen jetzt einmal abwarten, wie das Knie auf die neue Belastung reagiert. Ich bin schmerzfrei und hoffe, dass es auch so bleibt. Aber passieren kann immer etwas“, so Mozelt, der schon auf sein Comeback brennt: „Natürlich will ich so rasch wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Ich denke aber, dass es erst Ende August nach der Doppelrunde soweit sein wird.“