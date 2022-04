Saison-Aus für Siegendorf-Youngster Buliga

Werbung

Foto: BVZ

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich leider doch bewahrheitet: Simon Buliga wird im Sportjahr 2022 kein Spiel mehr für den ASV Siegendorf bestreiten können.

Nach seinem verletzungsbedingten Ausfall beim 2:1-Auswärtssieg beim SC Bad Sauerbrunn unterzog sich der Youngster einer MR-Untersuchung. Dabei wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert.

„Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft für uns, Simon war sehr gut drauf. In den nächsten Tagen bekommt er einen Operationstermin. Heuer wird er leider nicht mehr für uns auflaufen können. Ich rechne in der Wintervorbereitung wieder mit ihm. Raunzen und jammern hilft nichts. Wir werden noch enger zusammenrücken und auch für Buliga spielen“, so Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer.

Erfreuliche Nachrichten gab es von Florian Frithum. Der Flügelflitzer feierte nach wochenlanger Pause sein Comeback und steuerte den 3:0-Endstand gegen Deutschkreutz per Elfmeter bei.