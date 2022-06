Siegendorfs Ivanovic zieht es zum Ex-Trainer nach Draßburg

Werbung

Foto: BVZ

Fünf Spieler haben den ASV Siegendorf nach dem Saisonende verlassen. Kapitän Alois Höller wechselte bekanntlich zum USV Scheiblingkirchen. Gerald Peinsipp, dessen Vertrag schon vor Wochen aufgelöst worden war, geht nach Gloggnitz.

Bei Thomas Bartholomay gab es endlich eine Einigung bezüglich Ablöse, er schließt sich Regionalligisten Leobendorf an. Abwehrrecke Deni Stoilov sucht noch einen neuen Klub. Den dürfte Tomislav Ivanovic bereits gefunden haben.

Der Offensivallrounder wechselt zum Regionalliga-Konkurrenten nach Draßburg, zu seinem Ex-Trainer Michael Porics und hat am Montag dort unterschrieben – pünktlich zum Trainingsstart.

Burgenlandliga „Sind nicht zusammengekommen“: Ivanovic verlässt Siegendorf

„Ich schaue mir das einmal ein Jahr an, wie es so in der Regionalliga ist. Gleichzeitig möchte ich mich bei der ASV Siegendorf-Familie für die schöne Zeit bedanken. Natürlich gab es viele Höhen und auch Tiefen, das Double war der perfekte Abschluss. Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören“, schmunzelte Ivanovic.

Auf der Zugangsseite hat sich auch schon einiges getan. Neben dem neuen Zweiertormann Matijas Schreiber (Anm.: die BVZ berichtete), haben bereits zwei neue Kicker unterschrieben. Vom Burgenlandliga-Klub Ritzing kommt Innenverteidiger Armin Pester (23 Jahre), der auch schon beim SC Neusiedl, Ostliga-Luft geschnuppert hatte.

Lukas Dostal (M.) wechselt vom FCM Traiskirchen zum ASV Siegendorf. Der Pottendorfer soll im Mittelfeld die Fäden ziehen. Foto: Zottl

Mit Lukas Dostal (21) kommt ein weiterer Youngster für das Mittelfeld. Er kickte zuletzt beim Regionalligisten Traiskirchen. Mit Jakub Nemec (30) wurde ein groß gewachsener Innenverteidiger vom FC Petrzalka verpflichtet. Der Slowake soll die neu formierte Abwehr dirigieren.

„Ein Sechser, ein Stürmer und ein Außenbahnspieler sollen noch kommen. Wir haben uns zuletzt auch noch Spieler aus der Slowakei angesehen. Vielleicht können wir da bald Vollzug melden“, erklärte Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr.

Neuer Vertrag für Trainer Marek Kausich

Auch der Vertrag von Trainer Marek Kausich wurde um zwei Jahre verlängert. „Darüber sind wir alle sehr glücklich“, so der ASV-Vereinsboss.

„Während der Meisterschaft wollten wir uns nur auf das Sportliche konzentrieren. Wir haben uns hier ein tolles Kollektiv aufgebaut, nach einigen Transfers wollen wir das nun wieder schaffen. Natürlich wird das schwieriger in der Regionalliga, aber ich freue mich auf die Aufgabe. Wir wissen, dass wir noch neue Spieler brauchen, es wird schwer die Abgänge zu ersetzen – vor allem charakterlich, aber so ist eben der Fußball. Das Leben geht weiter, ich bin froh, dass ich in so einem Verein weiter arbeiten darf“, so Kausich.

Am Montag startet das Projekt „Kabinenumbau“ beim ASV Siegendorf. Die Container wurden bereits geliefert. Geplantes Bauende soll Mitte August sein. Deswegen wird der ASV Siegendorf auch die ersten beiden Spiele auswärts bestreiten.

Anfang Juli geht es für die Kicker wieder mit der Vorbereitung los. Das erste Testmatch steigt am 9. Juli beim SV Sankt Margarethen. Auch in Sachen 1B gibt es News. „Kommende Woche haben wir die Trainerzusage. Drei bis vier Spieler sollen noch kommen – vielleicht Siegendorfer, die zurückkommen wollen. Auch das Funktionärsteam steht“, so Krenmayr.