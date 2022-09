Spieler fallen aus: Bittere Pille für Klingenbach

Werbung

Schlechte Nachrichten für den ASKÖ Klingenbach: Linksfuß Mario Hartmann wird Trainer Wolfgang Hatzl die ganze Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. „Leider hat sich der erste Verdacht bestätigt, er wird in dieser Spielzeit wohl nicht mehr für uns auflaufen können“, erklärte Klingenbach-Trainer Wolfgang „Willy“ Hatzl. Eine MR-Untersuchung in der Vorwoche brachte leider die Gewissheit: das vordere Kreuzband ist gerissen und der Meniskus ist eingerissen.

„Die erste Diagnose nach dem MRT klang noch etwas besser – nur etwas mit dem Meniskus. Leider hat der Spezialarzt in Wien aber gleich bestätigt, dass doch mehr kaputt ist, als zunächst angenommen. Ich werden in den nächsten paar Wochen operiert. Die Saison ist für mich gelaufen, ich kann frühestens in den letzten Runden in der Rückrunde wieder spielen. Mein Plan ist es aber in der Herbstsaison 2023 wieder voll da zu sein und anzugreifen“, so der Pechvogel.

Hartmann war aber nicht der einzige Ausfall bei den Klingenbachern beim Auswärtsmatch in Oberwart. Zwei weitere Stammspieler mussten verletzungsbedingt absagen.

Wild und Sejmenovic fehlten in Oberwart

Michael Wild, zuletzt als Rechtsverteidiger gesetzt, musste das Abschlusstraining wegen einer leichten Oberschenkelzerrung abbrechen. Er wurde beim 1:1-Unentschieden von Maximilian Mad ersetzt. Auch in der Offensive gab es einen namhaften Ausfall. Goalgetter Mirza Sejmenovic verpasste den Schlager wegen Wadenproblemen. „Er klagt schon länger über Schmerzen in der Waden-Achillessehnen-Muskulatur. Zum Glück haben wir einen größeren Kader und können auch drei Ausfälle kompensieren“, so Klingenbach-Trainer Wolfgang´Hatzl zur aktuellen Situation.