St. Margarethen: Ein Neuer im Tor

Werbung

Er ist erst 15 Jahre jung und bislang noch ohne Einsatz in der Kampfmannschaft – das hat sich nun in Bad Sauerbrunn geändert. Am Gründonnerstag wurde Nachwuchsgoalie Julian Leitgeb beim Meisterschaftsspiel in Bad Sauerbrunn ins kalte Wasser gestoßen. Der Grund? Die beiden Stammtormänner Michael Wenzl und Jonas Pascher fehlten verletzungsbedingt. „Wir haben gehofft, dass es sich bei Pascher zumindest ausgehen wird, doch er hat sich schon gegen Güssing in der Anfangsphase am Knöchel verletzt. Michael Wenzl ist wegen Schulterproblemen schon seit zwei Wochen außer Gefecht“, berichtete Trainer Franz Lederer.

So musste also der erst 15-Jährige das Sankt Margarethener Tor im Kurort hüten. „An ihm ist es nicht gelegen, dass wir verloren haben. Er hat sogar noch zwei, drei Chancen mit tollen Paraden vereitelt“, lobte Lederer seinen jungen Keeper. Die Verletzungsmisere passt aktuell ins Bild im Greabochstadion. „Im Herbst hatten wir keine Verletzten, jetzt dafür gleich mehrere auf einen Schlag. Aber unser Kader ist groß genug, dann bekommen die anderen eine Chance. Wir werden nicht jammern“, stellte der SVM-Coach klar. Neben den beiden Goalies fehlen aktuell auch noch Mario Wenzl (Seitenband), Martin Weixelbaum (gebrochene Zehe) und Igor Bosnjak (Fleischwunde am Schienbein). Zudem ist Abwehrchef Thomas Jusits nun auch im Heimspiel gegen Kohfidisch gesperrt (fünfte Gelbe).