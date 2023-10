St. Margarethen hält unglaubliche Serie

Den SV Sankt Margarethen kann man durchaus als Team der Stunde bezeichnen. Bereits seit fünf Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Franz Lederer ungeschlagen. Nach einem etwas holprigen Start fanden die Blau-Weißen in die Spur zurück und lassen mit den jüngsten Erfolgen aufhorchen: 4:0 gegen Schattendorf, 7:0 in Rudersdorf, 1:0 gegen Kohfidisch, 2:0 beim ASK Marz, 3:1 Heimsieg gegen Pinkafeld – seit 16. September haben Kapitän Martin Weixelbaum und seine Teamkollegen keinen Punkt mehr abgegeben. Tormann Michael Wenzl ist schon seit stolzen 382 Minuten ohne Gegentor. Den letzten Treffer kassierte er beim 3:1 gegen Pinkafeld in Minute 68.

„Natürlich gibt es immer etwas zu verbessern, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Die Burschen sind eine eingeschworene Einheit, jeder fightet für den anderen. Die mannschaftliche Geschlossenheit zeichnet uns aktuell auch aus“, ist Sankt Margarethen-Coach Franz Lederer mit dem Team zufrieden. Weiter geht es für die Greaboch-Kicker am Samstag (16 Uhr) beim Südaufsteiger, der SpG Edelserpentin.