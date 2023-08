St. Margarethen mit Derby zum Auftakt

Schattendorf - Leithaprodersdorf; Freitag, 19.30 Uhr: Die Mannschaft von Neo-Trainer Mario Santner hat wohl den vermeintlich leichtesten Gegner zum Saisonstart erwischt. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wenn wir so spielen wie im BFV-Cup gegen Deutsch Jahrndorf in der zweiten Halbzeit, dann können wir gegen jeden bestehen. Dazu müssen wir aber von Beginn an Gas geben, nur mit 80 Prozent wird nicht reichen“, ist sich Leithaprodersdorf-Coach Mario Santner sicher. „Auswärts müssen wir alles reinhauen, was wir haben. Natürlich wollen wir gewinnen und etwas mitnehmen.“ Beim SVL wird Leo Saliji noch fehlen, sonst sind alle Mann an Bord.

Sankt Margarethen – Siegendorf; Samstag, 17.30 Uhr: Im Greabochstadion wird die neue Meisterschaft mit einem Nachbarschaftsderby eröffnet. Brisanter könnte der Start wohl nicht sein. Beide Teams haben den Kader verstärkt. Während es in Sankt Margarethen nur punktuell war, sind in Siegendorf gleich 15 neue Gesichter zu sehen und ein neuer Trainer: „Wir haben den Gegner öfter beobachtet, das wird kein leichtes Match werden. Ein Derby auswärts ist immer schwierig zu spielen, dennoch sind wir gut drauf. Ich bin sehr optimistisch“, meinte Siegendorf-Coach Nikolaus Schilhan.

Neuzugang Jakov Josic wird wohl im Herbst nicht mehr spielen können. „Er muss sich bereits zum zweiten Mal an der gleichen Stelle beim Sehnenansatz operieren lassen und wird uns im Herbst wohl nicht mehr zur Verfügung stehen“, so der ASV-Coach. Deni Stoilov hat die Spielerlaubnis erhalten (fehlte deswegen aber in Neufeld) und ist dabei, bei Mario Stefel wartet der Verein noch auf die Freigabe.

Beim SV Sankt Margarethen sieht man die Rollen klar verteilt. „Geht man nach den Verpflichtungen, dann ist Siegendorf klarer Favorit. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine Überraschung. Aber wir spielen daheim und wollen gut in die Meisterschaft starten“, gibt sich Sankt Margarethen-Coach Franz Lederer zuversichtlich. Der SVM-Betreuer kann aus dem Vollen schöpfen, alle Verletzten feierten schon am Wochenende ein Comeback.

Pinkafeld – Klingenbach; Sonntag, 17 Uhr: Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl muss zum Auftakt in den Landessüden. „Pinkafeld ist immer hoch einzuschätzen. Das ist eine harte Nuss, aber wir wissen, dass wir dort bestehen können. Wir werden diese Woche noch intensiv nutzen, um uns optimal vorzubereiten“, so Hatzl.

Neuzugang Robin Tunjic wird in Pinkafeld noch kein Thema sein, er startete erst diese Woche nach seiner langwierigen Verletzung mit leichtem Lauftraining. Beim anderen Neuen — Matej Skreptak — wartet man noch in der Grenzgemeinde auf die Freigabe, er fehlte deshalb auch in Zurndorf.