SV Leithaprodersdorf: Bangen um den Kern

Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes musste im letzten Testmatch vor dem Saisonstart gleich acht Kicker vorgeben. Patrick Mozelt, Stephan Heiss, Leo Saliji (alle Sprunggelenksprobleme), Benjamin Petö (Oberschenkelverhärtung), Matthias Wurzer (Schlüsselbeinbruch), Benjamin Steinlechner (Bundesheer), Lukas Heiss (Polizeidienst) und Andreas Dostal (krank) waren nicht dabei. Im Match mussten dann auch noch Mike Wölfer (Nachwirkungen der Gehirnerschütterung) und Marcel Wölfer (Hüftprobleme) vorzeitig ausgetauscht werden.

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle bekamen die Youngsters beim SV Leithaprodersdorf viele Einsatzminuten. Einer der Gewinner ist sicherlich Luca Dellantonio. „Er hat sicherlich von den Ausfällen profitiert und seine Chance genutzt. Luca überzeugt mit seiner Technik, Pass-Spiel und Übersicht. Er hat richtig aufgezeigt“, so Benes. Wer von der Verletztenliste zurückkehrt, darf nur dann von Beginn an ran, wenn er zu 100 Prozent fit ist. Mit Stephan Heiss, Leo Saliji und Benjamin Petö stehen aber drei Stammspieler vor dem Comeback in Bad Sauerbrunn. Auch Mike und Marcel Wölfer werden wohl dabei sein können.