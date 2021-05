Zu Wochenbeginn gab es frohe Kunde für den SV Leithaprodersdorf: Nach dem Abgang von Semir Karalic nach Eggendorf (Anm: die BVZ berichtete in der Vorwoche) stand die Mannschaft von Trainer Peter Benes nur mit zwei Tormännern da.

Einer der Wunschkandidaten hat in der letzten Woche abgesagt, dafür klappte es vor wenigen Tagen: Manuel Kassal (31) kommt von der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und verlässt nach neun Jahren die Mittelburgenländer.

„Er wohnt in Teesdorf und wirkte in unserem Gespräch sehr interessiert. Er hat seine Ausbildung bei der Admira gemacht, war dann in Himberg und zuletzt eben bei der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Ich bin froh, dass wir nun zwei starke Torhüter haben, die sich um die Nummer eins matchen werden“, zeigte sich Peter Benes erleichtert.

Auch in der Reserve gab es einen Trainerwechsel. Alexander Artner verließ nach eineinhalb Jahren und nur neun Meisterschaftsspielen wieder den SV Leithaprodersdorf aus beruflichen Gründen. Sein Nachfolger ist Marco Kepler (34).