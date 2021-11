SV Sankt Margarethen: Neuzugang für die Offensive

Nur 16 Tore hat die Offensivabteilung des SV Sankt Margarethen in den 14 Spielen des Herbstdurchgangs erzielen können. Das war wohl auch ein Mitgrund, dass man nur auf dem vorletzten Platz mit acht Punkten überwintert. So haben sich die Vereinsverantwortlichen bereits auf die Suche nach Verstärkungen gemacht – und sind auch bereits fündig geworden.

Defensivrecke Igor Bosnjak hat seinen ehemaligen Teamkollegen beim FC Lieferung an den Greaboch gelotst. „Igor hat da seine Kontakte spielen lassen und ist schon seit Jahren mit unserem Neo-Neuzugang befreundet. Das hat die Sache natürlich etwas erleichtert“, berichtet Sankt Margarethens Obmann-Stellvertreter Johannes Braunöder.

Weiterer Neuzugang auch für die Defensive geplant

Der neue Goalgetter heißt Lukas Heinicker und spielte zuletzt bei Wolkersdorf in der 2. niederösterreichischen Landesliga Ost. Dort erzielte der 24-Jährige und 1,90 Meter große Kicker zwei Treffer. Er wurde unter anderem in der Akademie Sankt Pölten, in der Juniorenabteilung von Red Bull Salzburg und Rapid Wien ausgebildet, ehe er dann beim FC Lieferung, Rapid II, den St. Pölten Juniors, Stadlau, Stripfing oder Wiener Viktoria spielte.

„Er soll unsere Offensivabteilung gefährlicher machen“, hofft Braunöder.

Auch in der Defensive soll es einen weiteren Neuzugang geben. „Da haben wir auch zu viele Gegentreffer kassiert, was aber auch teilweise an den zahlreichen Verletzungen lag. Wir mussten fast jedes Match die Abwehr komplett umbauen“, klagte Sankt Margarethens Obmann-Stellvertreter.

Auch die Trainerfrage ist noch nicht geklärt. Der Verein würde gerne mit Philipp Kummer als Spielertrainer weitermachen, der sich noch etwas Bedenkzeit erbeten hat. Sollte Kummer „nur“ als Spieler zur Verfügung stehen, dann werden die Vereinsverantwortlichen wieder aktiv werden und sich umschauen müssen.