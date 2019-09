„Es ist ein tolles Gefühl wieder zurück zu sein. Die Pause hat viel zu lange gedauert“, berichtete Sankt Margarethens Einsergoalie Michael Wenzl bei seinem Comeback gegen Markt Allhau. Nach sechs Wochen Pause kehrte der Keeper wieder ins Tor zurück und tankte beim torlosen Remis gleich wieder Selbstvertrauen. Dabei kehrte Wenzl genau zum richtigen Zeitpunkt zurück.

Beim Heimspiel gegen die Südburgenländer fehlte nämlich sein Stellvertreter Alexander Wenzl. Der Mörbischer vertrat Michael Wenzl bestens im Kasten, fehlte nun aber wegen seines Maturaballs und anschließender Sprachreise.

„Das war schon so abgesprochen. Alex hat seine Sache ausgezeichnet gemacht“, lobte auch Trainer Christoph Mandl den Tormann.

Doch nicht nur auf der Goalieposition gab es Probleme, auch zwei Feldspieler fehlten zuletzt. Abwehrrecke Martin Hahnekamp laboriert seit einer Woche an Schulterschmerzen, ließ das Match sicherheitshalber aus. „Er hat die ganze Woche nur mit Physio-Einheiten und Massagen verbracht. Diese Woche will er wieder ins Training einsteigen“, so der SVM-Betreuer weiter.

Auch Jan Kummer fehlte gegen Markt Allhau. „Er hat immer noch Probleme mit dem Sprunggelenk. Schauen wir einmal, ob es für sich für das Wochenende ausgehen wird. Für ihn tut es mir leid, er war sehr gut drauf zuletzt“, so Mandl über den Linksfuß.