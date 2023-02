Teambuilding beim ASKÖ in Klingenbach

Vollbild

FB

Alessandro Blazevic (oben) bereitete seine Teamkollegen auf die nächste gemeinsame Einheit vor. In Kleingruppen stand das Teambuilding beim ASKÖ Klingenbach am Samstag auf dem Programm. Am Nachmittag wurde auch gekickt, da durfte eine ordentliche Trainingseinheit am Sportplatz natürlich nicht fehlen.

1 /3