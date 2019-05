Die Kaderplanung läuft ja schon lange auf Hochtouren beim ASV Siegendorf. Wie bereits berichtet, hat schon so gut wie die ganze Mannschaft verlängert. Zuletzt haben auch Tomi Ivanovic und Raphael Ebner ihr Bleiben bestätigt.

Zweiergoalie Lukas Krupitsch bleibt zwar beim Verein gemeldet, wird aber aus beruflichen Gründen nicht mehr viel Zeit zum Trainieren haben. Eldar Topic wird nach nur einem halben Jahr wieder den Burgenlandligsten verlassen. Wohin die Reise gehen wird, ist noch ungewiss. Seine Oberschenkelzerrung lässt in dieser Saison aber wohl keine Spiele für den ASV Siegendorf mehr zu.

Mehrere Angebote gibt es auch für Torjäger Lukas Kubus. Auch der Slowake wird nach dieser Saison seine Zelte beim ASV Siegendorf abbrechen müssen.

Dafür wurde mit Dragan Markic ein Goalgetter geholt. Der Stürmer erzielte in der Wiener Stadtliga beim SV Donau bislang 18 Tore. „Er hat überall, wo er gespielt hat, seine Tore geschossen, ist dazu beidbeinig“, freut sich Sektionsleiter Harald Mayer über den getätigten Transfer. „Für mich schließt sich der Kreis. Ich habe in der Spielgemeinschaft Klingenbach/Siegendorf begonnen und kehre nun wieder zurück“, so Markic.