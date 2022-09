Verdacht Kreuzbandriss: Klingenbacher Hartmann droht eine lange Pause

Werbung

Das Match gegen Markt Allhau wird Klingenbachs Linksfuß Mario Hartmann wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Nach nur 15 Minuten war es für ihn schon beendet. Bei einem seiner Vorstöße ist er mit den Stollen im Rasen hängengeblieben und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

„Es besteht leider der Verdacht eines Kreuzbandrisses. Er hatte am Montag eine MRT-Untersuchung, heute, Donnerstag, ist er bei einem Spezialisten. Wir müssen aber leider vom schlimmsten Fall ausgehen“, berichtete Klingenbachs Sektionsleiter Rudi Karall. Der Herbstdurchgang dürfte für den Kicker also wohl gelaufen sein.

Neben Hartmann verpasste auch ein weiterer Spieler das Meisterschaftsspiel gegen Markt Allhau. Verteidiger Alessandro Blazevic wurde von einem Drehmomentschlüssel am Kopf getroffen. Er fühlte sich nicht gut und dürfte eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen haben. „Er hat sich am Matchtag in der Früh bei mir gemeldet, wir haben dann entschieden, dass es besser ist, wenn er sich schont“, so Trainer Wolfgang Hatzl.