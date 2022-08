Erfahrenes Team ist in St. Margarethen zu Gast

Werbung

ST. MARGARETHEN - BAD SAUERBRUNN, SAMSTAG, 18 UHR.

Die Mannschaft von Trainer Franz Lederer eilt von Sieg zu Sieg, deren vier stehen mittlerweile (in Folge) zu Buche. Für die in der vergangenen Saison nicht gerade von Erfolg verwöhnten St. Margarethener ist das Balsam auf der Seele. Ein Blick auf die Tabelle macht derzeit richtig viel Spaß am Greaboch. Dort steht Platz zwei für den SVM, der aber gar nichts mit einer Parndorfer Jägerrolle zu tun haben will.

„Die Situation ist gerade angenehm, nicht mehr und nicht weniger. Wer jetzt von ganz vorne mitspielen träumt, kann das tun. Wir machen es nicht“, so Trainer Lederer, der klar stellt: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen natürlich schon jetzt so viel Punkte wie möglich mitnehmen.“ Und dieses Vorhaben wird auch am kommenden Samstag wieder vollsten Fokus abverlangen.

Mit Bad Sauerbrunn kommt ein Team, das noch nach seiner Form sucht, wobei man durchaus ambitioniert mit Blick Richtung Top Fünf im Kurort in die Saison startet. Lederer schätzt den Gegner von der Qualität her auch in diesem Bereich ein: „Das ist eine der erfahrensten Mannschaften in dieser Liga. Mit Kubik und Kozak haben die Sauerbrunner außerdem richtige Goalgetter in ihren Reihen. Wir werden alles reinwerfen müssen, um zu punkten. Ich sehe uns in der Außenseiterrolle.“ Bei Lukas Heinicker zwickte zuletzt der Oberschenkel, der Angreifer ist fraglich.