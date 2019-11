NOEN

Eigentlich wollte Josef Kühbauer seinen langjährigen Weggefährten und Co-Trainer Dadi Maxell auch nach Siegendorf mitnehmen. Spätestens in der Winterpause sollte er beim ASV andocken. Doch dazu kommt es nicht. „Es geht sich zeitlich bei ihm nicht aus. Zudem betreut er ein Nachwuchsteam in Sankt Georgen“, berichtete der Trainer über seinen ehemaligen Kompagnon in Marz und Draßburg.

So bleiben nun weiter Michael Terdy und Didi Welkovits die beiden Assistenten. Letzterer sprang bei der Entlassung von Michael Porics und Peter Böhm wieder in die Bresche. Eigentlich wollte er im Sommer kürzertreten und betreute seitdem die U16 der Spielgemeinschaft Siegendorf. Nun soll ein anderer Trainer für Welkovits in der U16 anheuern und „Didi“ soll weiter Josef Kühbauer assistieren. „Wir hatten ein gutes Gespräch. Für mich ist es eine super Lösung, ich halte viel von ihm und wollte mit ihm weiter zusammenarbeiten“, so der Siegendorfer Cheftrainer.

Kadermäßig will sich der Tabellenführer der Burgenlandliga in der Offensive verstärken. Drei bis vier Langzeitverletzte kommen auch zurück.