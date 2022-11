Zwei Abgänge im Winter: Klingenbach verliert Leistungsträger-Duo

Werbung

Überraschend verliert der ASK Klingenbach zwei Leistungsträger in der Winterpause. Goalgetter Mirza Sejmenovic wird im Frühjahr nicht mehr das Trikot in der Grenzgemeinde überstreifen. Der Stürmer entschied sich für die Familie und wird etwas kürzertreten. Dem Fußballsport wird er erhalten bleiben.

„Es geht sich einfach nicht mehr aus, aber unterklassig möchte ich schon noch weitermachen“, so Sejmenovic. An Angeboten dürfte es beim Angreifer wohl nicht mangeln. Beim abschließenden Testmatch, dem „Derby of friends“ zwischen dem ASK Klingenbach und dem SC Zagersdorf, wurde Mirza Sejmenovic als Kapitän verabschiedet.

Auch einen zweiten schmerzhaften Abgang muss der Burgenlandligist verkraften. Mit Offensivallrounder Christopher Pinter geht auch ein weiterer Stammspieler von Bord. Ihn zieht es wohl in die 1. Klasse Nord zur SpG Neudorf/Parndorf. „Ich bin oft in Deutschland beruflich unterwegs, da geht sich ein ordentlicher Trainingsbetrieb für die Burgenlandliga nicht mehr aus. Die Perspektive ist toll in Neudorf und zum Fahren hätte ich es auch nicht weit“, so der Wahl-Purbacher.

Das „Derby of friends“ war ein letztes Testmatch im Herbst zwischen dem Burgenlandliga-Klub und dem 2. Klasse Nord-Verein. Die Favoriten setzten sich letztlich mit 7:1 durch, das Spiel war ein richtiges Freundschaftsspiel mit zahlreichen Schmankerln und viel Spaß für alle Beteiligten. Mirza Sejmenovic verabschiedete sich dabei mit einem letzten Doppelpack.