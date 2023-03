Zwei bittere Ausfälle für Klingenbach

Werbung

Schlechte Nachrichten für den ASKÖ Klingenbach vor dem Meisterschaftsspiel gegen Schattendorf. Trainer Wolfgang Hatzl muss auf zwei absolute Offensivstützen verzichten. Im Spiel gegen Pinkafeld (Anm.: 1:3-Heimniederlage) fassten Alexander Hofleitner und Frantisek Lady Sperren aus. Letzterer sah in der zweiten Halbzeit wegen einer Unsportlichkeit die fünfte Gelbe Karte und muss nun ebenso zuschauen wie Goalgetter Alexander Hofleitner. Er sah in der ersten Halbzeit zweimal Gelb und ging mit der Ampelkarte frühzeitig duschen. „Natürlich ist das nicht optimal, aber so bekommen halt andere jetzt die Chance sich zu beweisen. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch ohne die beiden in Schattendorf positiv abliefern werden“, so Hatzl.

Lazarett lichtet sich in Leithaprodersdorf

Auch beim SV Leithaprodersdorf gibt es noch einige Verletzte, aber das Lazarett lichtet sich schön langsam. Stephan Heiss und Leo Saliji – beide laborierten wochenlang an Sprunggelenksverletzungen – meldeten sich pünktlich zum Saisonstart wieder fit. Für die Startformation reichte es bei beiden nicht, aber in der zweiten Halbzeit durften beide dann wieder ran. Saliji musste zur Pause schon für Mike Wölfer rein, der noch immer an der Folgen der Gehirnerschütterung laboriert. „Ihm wird immer wieder schwindlig, er muss das abklären. Gesundheit geht immer vor“, so Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes. Kapitän Patrick Mozelt (Sprunggelenk) und Paul Eder (Knöchel) fehlten verletzungsbedingt.