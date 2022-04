Zwei Rückkehrer beim SV Leithaprodersdorf

Werbung

Die Personaldecke beim SV Leithaprodersdorf ist seit Wochen sehr dünn. Die Vorzeichen für das Match gegen Markt Allhau waren auch nicht unbedingt rosig. Kapitän Patrick Mozelt fehlte wegen einer Grippe. Fabian Dinhof und Peter Bauer waren noch in Quarantäne. Roman Dinser war nach seiner Gelb-Roten Karte in Sankt Margarethen gesperrt. Patrick Dinhof (im Aufbautraining nach Muskelbündelriss) und Levi Markhardt sind noch immer kein Thema.

Goalgetter Dejan Lukic war nach überstandenem Knorpelschaden erst eine Woche wieder im Training und musste dann gleich von Beginn an antreten. „Wir sind das Risiko gegangen, er wollte es auch unbedingt. Eigentlich wollte ich ihn nach 50 oder 60 Minuten austauschen, er hat dann aber von sich aus bis zur 84. Minute durchgehalten“, lobte Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes seinen Stürmer, der auch für das 1:0 sorgte. Für Lukic kam dann in der Schlussphase ein weiterer Langzeitverletzter ins Spiel. Mike Wölfer ist nach seinem Bänderriss im Knöchel zwar noch nicht bei 100 Prozent, „aber mit einem ordentlichen Tapeverband hat er die Zähne zusammengebissen“, so der SVL-Betreuer.

Neben Masseur Stefan Waldmann fehlte auch noch Co-Trainer Michael Schmidt (beide krank). Goalie Manuel Kassal ist nach seinem Mittelhandknochenbruch wieder im Training. „Er hat noch seine Abschlussuntersuchung in dieser Woche, aber trainierte schon mit“, so Benes.