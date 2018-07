Die Verhandlungen haben zwar etwas gedauert, die investierte Zeit hat sich aber ausgezahlt. Mit Robert Dicky wurde der absolute Wunschverteidiger des SV Sankt Margarethen verpflichtet. Der großgewachsene Slowake ist erst 22 Jahre jung und spielte zuletzt bei SV Horn in der Regionalliga Ost.

Ritzing als starker Konkurrent bei Dicky

„Die Mannschaft war richtig happy, nachdem wir den Transfer vollzogen haben. Er hat das Testmatch gegen Mattersburg (1:1) schon mitbestritten und gezeigt, dass er trotz seines jungen Alters eine absolute Ruhe und Übersicht mitbringt. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Auch der SC Ritzing wollte ihn unbedingt haben, aber Trainer Kausich konnte ihn letztlich doch umstimmen“, freute sich Sankt Margarethens Obmann-Stellvertreter Johannes Braunöder über den Toptransfer.

Dafür nicht mehr mit an Bord ist der slowakische Linksfuß Filip Molnar. „Er hat unser Angebot für eine Vertragsverlängerung nicht mehr angenommen“, so Baunöder. Kommen könnte nun noch ein zweiter Tormann, der aber nicht mehr die Priorität hat. „Sollte sich etwas ergeben, dann schauen wir uns das an“, so der SVM-Funktionär. Am kommenden Samstag starten die Sankt Margarethener wieder in die Vorbereitung für die neue Saison. Erster Fixpunkt ist dabei wie immer das traditionelle Erwin-Schneider-Gedenkturnier.

Mit Gedenkturnier geht die Vorbereitung los

Um 16 Uhr geht es los mit dem ersten Match zwischen Sankt Margarethen und Oggau, um 17 Uhr treffen Trausdorf und Rust aufeinander. Gespielt wird jeweils eine Halbzeit, bei Unentschieden gibt es ein Elfmeterschießen. Das Spiel um Platz drei steigt um 18 Uhr, das Finale geht um 19 Uhr über die Bühne.