Der ASV Siegendorf hat auf die Abgänge reagiert und gleich zwei Neuverpflichtungen an Land gezogen. Juraj Dovicic (Forchten-stein), Christoph Witamwas (Schattendorf) und Attila Dunaveczki (unbekannt) haben den Burgenlandligisten bekanntlich verlassen. Nun hat man reagiert und schon zwei Neuzugänge präsentiert.

Wölfer und Drga als namhafte Verstärkung

Für die Abwehr wurde Marcel Wölfer vom Ligakonkurrenten ASK Kohfidisch geholt. „Er verfügt über einige Erfahrung in dieser Liga und kann uns sicherlich weiterhelfen. Zudem kann er in der Abwehr auf sämtlichen Positionen spielen“, so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer. Sebastian Drga kommt vom ASK Eggendorf aus der 2. Landesliga Niederösterreich. Der Youngster spielt im Nachwuchs schon einmal für Siegendorf, absolvierte seine Ausbildung in der Akademie von Red Bull Salzburg und kann in der Offensive und im Mittelfeld überall eingesetzt werden.

Zudem ist man sich mit einem Nachwuchstalent einig.