Stammspieler oder Wackelkandidat, Einheimischer oder Auswärtiger? Gerade in den Tormannfragen legen sich die meisten Trainer rasch fest. Doch wer erhält zum Saisonstart den Vorzug? Von den zehn Goalies, die in der Hinrunde alle 13 Partien bestritten, finden sind sechs Slowaken. Julius Pentek von Herbstmeister UFC Pama gönnte seinem Back-Up Josef Gruber in der 13. Runde die letzten beiden Spielminuten. Eine nette Geste der Wertschätzung, mehr nicht – denn Pentek zählt zu einem der Meister seines Fachs. Auf ein Eigengewächs vertraute man nirgends: Tadtens Adam Klekner ist zwar schon seit neun Jahren beim Klub, aufgewachsen ist er jedoch in Wien. Deutsch Jahrndorfs Michael „Mike“ Unger kommt ursprünglich aus Illmitz, streift aber für die ASVler schon seit 2008 die Handschuhe über.

Diese Vertrauensrechnung geht lediglich in Wallern auf: Christoph Schwarz hat schon in der Kindheit seine Handschuhe für die USCler zerrissen. Auf 100 Prozent brachte es auch er nicht, einmal musste er komplett passen und einmal verletzt raus. So kam Ersatzgoalie Thomas Huber auch zu bescheidenen Einsätzen.

Fabian Leeb stand für Wimpassing elf Mal in der Startformation und spielte auch durch, eine Verletzung zwang ihn zweimal zum Zusehen.

Gleich drei Torhüter sah man in Trausdorf, doch nur einer spielte: Manuel Niehrig absolvierte alle möglichen Einsatzminuten (trotz vieler guter Paraden liegt man am Tabellenende). Auf der Bank nahmen sowohl Günther Schissler als auch Robert Gregull Platz. Letzterer wurde, wenn benötigt, in der U18 der AKA Burgenland eingesetzt. Wenn – wie in der Auswärtspartie in Mönchhof – die Personalnot in Trausdorf riesig war, saß Gregull als Ersatz-Feldspieler auf der Bank.

Bader-Sohn kommt in Gattendorf zum Zug

Einzig in Kittsee verfügt man über zwei gleichwertig starke Tormänner. Trainer Franz Ziniel hatte die Qual der Wahl und versuchte sowohl Manuel Schiszler als auch Peter Barinec so gut als möglich bei Laune zu halten. Schiszler stand sieben Mal, Barinec sechs Mal im Kasten. Die Bilanzen der beiden Kontrahenten sind zumindest bei den Gegentreffern ziemlich ausgeglichen.

Barinec musste in sechs Spielen zehn Mal hinter sich greifen, Schiszler holte in sieben Partien die Kugel zwölf Mal aus dem Netz. Rein punktetechnisch betrachtet, müsste Ziniel eher dem Slowaken das Vertrauen aussprechen. Mit Barinec erreichte man zwölf Punkte, mit Schiszler „nur“ deren sieben. Doch der Trainer weiß exakt, dass er in der Torhüterfrage ein Luxusproblem hat. Kopfzerbrechen bereitet da eher die Abwehr, die nicht immer sattelfest agierte.

Beim SK Pama stand in den ersten fünf Runden Lukas Martinek in der Kiste. Nach dem 2:2-Remis im Ortsderby gegen den UFC Pama entschied sich Trainer Karl Prügger anders: Seither ist Harald Werner der Einsergoalie.

Jung und Alt auf der Bank – das gibt es auch: Gattendorfs Trainer Didi Bader vertraut auf Zweier und Sohnemann Lukas Stifter-Bader, der auch noch in der U16 spielberechtigt wäre. Eines Tages soll der Youngster in die Fußstapfen des Vaters treten. Bader senior kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Torhüter zurückblicken. Mitunter trug er das Einserleiberl bei Parndorf, Bruck, Wiener Sportclub, Pamhagen oder SC Eisenstadt.

Auf einen Senior als Ersatzkeeper setzten die Apetloner – Tormanntrainer Zoltan Hermann war schon vor zwei Jahren eingesprungen. An Einser Matej Strapak gibt es sowieso kein Vorbeikommen – und auch keine Tendenzen dazu.

Nachdem sich Pamhagens Josef Tschida im Frühjahr schwer verletzt hatte, holte Pamhagen Tibor Katona.