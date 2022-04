Florentina Buchner: Unverhofft kommt oft

Werbung

Dass Florentina Buchner die Wahl zu Eisenstadts Sportlerin des Jahres gewinnt, war nicht unbedingt zu erwarten. Die 14-jährige Athletin des Laufteams Burgenland Eisenstadt betreibt ihren Sport sehr ehrgeizig, bisher aber nicht auf dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. „Wir waren alle sehr überrascht“ sagt Vater Markus Buchner.

Dabei hatte gerade er mächtig um Stimmen für seine Tochter geworben: „Ich bin beim Lesen der BVZ auf die Sportlerwahl aufmerksam geworden und habe Freunde und Verwandte gebeten, mitzuhelfen. Dass es dann so viele Stimmen geworden sind, damit habe ich nicht gerechnet.“

„Es war ein großes Erlebnis für sie“

1.425 waren es genau, damit siegte Florentina mit Respektabstand auf Nacra-17-Seglerin Barbara Matz. „Sie hat sich am Anfang nicht ausgekannt, und wusste nicht, woher all diese Stimmen kommen“, erklärt Vater Markus. „Aber sie hat sich sehr gefreut und als ihr dann die Trophäe überreicht wurde, war das schon ein großes Erlebnis für sie.“

Dass der Wimpassingerin der Sport im Blut liegt, war schon früh klar. „Mit acht Jahren ist sie mit mir gemeinsam ohne Probleme drei Kilometer gelaufen“ erzählt Vater Markus Buchner im Gespräch mit der BVZ. Er ist selbst leidenschaftlicher Sportler und aktuell Trainer beim ASV Pöttsching in der 1. Klasse Mitte. Seine Tochter hatte mit sechs Jahren auch mit dem Fußballspielen begonnen, „das Laufen ist ihr aber mehr gelegen“, so der Vater.

Deswegen startete Florentina bald darauf beim Laufteam Burgenland Eisenstadt ihre Laufbahn auf der Laufbahn. „Seit sie elf ist, zieht sie das voll durch.“ Und das mit Erfolg. Vergangenes Jahr wurde sie bei den Landesmeisterschaften in der Allgemeinen Klasse über 100 Meter Sechste - als Beste ihres Jahrgangs. Die Stärken der 14-Jährigen liegen vor allem im Sprint. Mit 13 Jahren lief sie die 60 Meter in 8,69 Sekunden, die 100 Meter in 14,32.

Großes Lob kommt auch vom Trainer

„Florentina ist sehr ehrgeizig und arbeitet nicht nur bei den Trainings, sondern auch zu Hause sehr viel an sich“, so Trainer Peter Böhm. Seit einigen Monaten kann sie das aber nur bedingt. Eine überstandene Coronavirus-Infektion macht ihr noch immer zu schaffen, Trainingseinheiten kann sie derzeit keine absolvieren. „Selbst das Stiegensteigen fällt ihr noch schwer“ sagt Vater Markus. „Deswegen ist sie natürlich etwas geknickt.“

Wenn alles gut läuft, kann Florentina aber schon bald wieder ins Training einsteigen und ihre Ziele aktiv verfolgen. Eines davon wäre beispielsweise, bald auch bei Österreichischen Meisterschaften an den Start zu gehen. Wenn die Wimpassingerin wieder bei Kräften ist und weiter so zielstrebig arbeitet, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis ihr das auch gelingt.