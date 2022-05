„Gute Seele“ Walter Tallian: Ein Leben für den Fußball

Werbung

Walter Tallian ist in seinem Leben ein richtiger Tausendsassa: Eine große Familie, den Job und dann das Liebkind Fußball unter einen Hut zu bringen, ist schon eine bravouröse Leistung. Einst, als Kicker des ASK Hirm, sorgte er mit tollen Erfolgen in der Landesliga für Furore. Später, beispielsweise als Coach des FC Oslip, hielt er sogar seine Knochen als Spielertrainer hin, da Not am Mann war.

Das Ergebnis? Der Raubbau am Körper zeigte immer wieder seine Spuren. Doch Tallian biss sich immer wieder durch, verschrieb sich voll und ganz dem Kinder- und Jugendfußball. Von 2008 bis 2014 betreute er beim UFC St. Georgen/Eisenstadt von der U13 bis zur U16 rund 200 Jugendliche. Viele davon spielen heute in Kampfmannschaften.

2.268 Stimmen für die „Gute Seele“ Tallian

Nach einem zwei Saisonen dauernden Abstecher zum Erwachsenenfußball nach Hirm kehrte er im Sommer 2019 wieder nach „Schurldorf“ zurück. Auf der Heimstätte „Alter Sportplatz“ betreut er momentan die U8-Youngsters. Nun ist er auch Jugendleiter, verantwortlich für den Trainerstab, die Turniere und den Sportbetrieb. Natürlich ist auch die Familie dabei: Lebensgefährtin Melanie Schwarz „schupft“ am Nachwuchsplatz die Kantine.

„Ich freue mich sehr, es ist eine Genugtuung für die Arbeit und eine Rückgabe für das, was ich für den Jugendfußball leiste. Die meisten Stimmzettel hat sicher meine Lebensgefährtin ausgefüllt, die war in Quarantäne und hatte daher sehr viel Zeit“, schmunzelte der Nachwuchstrainer und Jugendleiter. Insgesamt wurden stolze 2.268 Stimmen für Walter Tallian abgegeben – wenn das keine große Anerkennung ist …