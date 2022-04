Schützener Jung-Goalie Reinprecht: Via Onlinevoting zum Titelgewinn

Werbung

Foto: BVZ

Mit 1.189 Stimmen sicherte sich der Schützener Goalie Nico Reinprecht den Titel bei der diesjährigen BVZ-Sportlerwahl. Auf die Frage, wie es zu so vielen Stimmen gekommen ist, antwortete sein Vater Gerhard Reinprecht: „Alle seine Freunde, der gesamte Verein und natürlich auch wir, die Familie, haben Nico unsere Stimme gegeben. Heutzutage funktioniert das ja super über diese Online-Abstimmung, was für die jungen Leute überhaupt kein Problem darstellt. Als es dann wirklich feststand und er davon erfuhr, dass er die Wahl gewonnen hat, war der Bursch auf „Wolke sieben“ und die Freude über diesen Erfolg war enorm. Sein Ziel ist es ja einmal Profifußballer zu werden und da sind solche Errungenschaften am Weg dorthin natürlich unfassbar toll. Wenn er dann in der Sommerpause wieder länger zu Hause ist, werden wir diesen Sieg noch ordentlich nachfeiern.“

Vom LAZ Burgenland in die WAC-Akademie

Der 14-jährige Torwart wurde nicht nur aufgrund der Stimmen seiner Freunde und Familie, mit dieser Auszeichnung belohnt. Begonnen hat seine sportliche Laufbahn bei seinem Heimatverein in Schützen. Von 2015-2016 spielte er in der Jugend für den UFC Oggau, ehe er danach wieder das Trikot des UFC Schützen trug und das bis zum März dieses Jahres. Es ist kein Geheimnis, dass Nico Reinprecht ein Ausnahmetalent ist, denn er wurde auch ins LAZ einberufen, wo er ebenfalls eine super Figur machte. Das sprach sich herum und plötzlich wurde ein österreichischer Bundesligist auf den jungen Kicker aufmerksam. Der Wolfsberger AC wollte Reinprecht im Nachwuchs, nämlich in der U15, unbedingt in seinen Reihen haben und gab daher ihm und seiner Familie die Möglichkeit, sich das komplette Trainingsgelände und die Schule, auf die er nun geht, einmal genauer anzuschauen, um Nico selber und natürlich auch seinem Vater Gerhard, die Entscheidung zu erleichtern. Der Goalie geht mittlerweile auf der AKA Kärnten zur Schule und steht dabei beim WAC unter Vertrag.

„Es ging sehr schnell, aber wir haben uns das alles ordentlich durch den Kopf gehen lassen, denn das ist keine einfache Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, denn er ist erst 14 Jahre und das wird eine große Umstellung für ihn sein, aber wir sind uns sicher, dass er diese Aufgabe super meistern wird, daher haben wir uns alle gemeinsam für diesen nächsten Schritt entschieden. Am Anfang war alles etwas schwierig für ihn, aber mittlerweile ist er richtig angekommen, hat Freunde gefunden und es gefällt ihm richtig gut,“ wie Vater Gerhard Reinprecht erzählte.