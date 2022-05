Von Haus zu Haus auf Stimmenfang

Werbung

In Oggau hat die ganze Gemeinde mitgeholfen, um die U9-Kicker ordentlich zu pushen. Die grundsätzliche Idee stammt von Spielermutter Elisabeth Jautz, sie ist die Tochter von Trainer Reinhold Freismuth. Deren Söhne spielen im Hügelland-Nachwuchs. Junior Niklas eben bei Großvater Reinhold in der U9 und der Ältere, Fabian Freismuth, in der U11.

„Wir haben im Internet recherchiert, wie viele Stimmen der Landessieger des Vorjahres hatte. So hatten wir den Richtwert von rund 33.000“, erklärte Freismuth. Gemeinsam mit Trainer- und Funktionärskollegen ging man in Oggau von Haus zu Haus und läutete an, ob man den Nachwuchsfußball unterstützen wolle. „Fast alle haben im ersten Moment gefragt, was das kostet“, so Freismuth weiter. „100 Euro oder innerhalb von drei Tagen 30 Bögen mit je acht Stimmzetteln ausfüllen – das war meine Antwort.“ Letztlich halfen viele Unterstützer extrem fleißig mit, kam mit 77.708 eine fantastische Anzahl an Stimmen zusammen.

Die U9 Hügelland B-Kicker sind am Rasen jedenfalls äußerst sportlich unterwegs. In den vergangenen eineinhalb Jahren gab es nur eine Niederlage – auswärts in Parndorf. Freismuth bittet die zwölf Kicker (einige aus Donnerskirchen, auch drei U8-Spieler) zweimal pro Woche zu den Übungseinheiten, am Wochenende finden die Meisterschaftsspiele statt.

„Wir wollen einen starken Unterbau forcieren, der eine oder andere Youngster soll eines Tages in der Kampfmannschaft spielen“, erläutert der Mitarbeiter eines Versicherungsunternehmens. In einem Jahr will Freismuth in Pension gehen. Ruhestand beim Fußball plant er aber nicht, die aktuelle Mannschaft will er auch in der kommenden U10-Saison betreuen. Die Kinder wird es ganz sicher freuen!