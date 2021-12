EM-Schrecksekunde für Emil Bezecny

In hoffnungsvoller Erwartung seines ersten großen internationalen Auftritts war Leichtathletik Akademie Eisenstadt-Athlet Emil Bezecny am Freitag zur Crosslauf-Europameisterschaft in Dublin angereist.

Im U20-Bewerb am Sonntag lief es dann aber von Beginn weg nicht so richtig für den 17-Jährigen. Zunächst wurde er vom hohen Tempo am Start etwas überrumpelt, dann folgte in der zweiten Runde auch noch ein Sturz, der den Neudörfler sowohl Kraft als auch einige Positionen kostete.

In den letzten beiden Runden fand er wieder zurück in die Spur und konnte sich noch auf Platz 35 vorarbeiten.

Ein respektables Ergebnis vor dem Hintergrund, dass es für Bezecny der erste EM-Antritt war und er zu den Jüngsten im 97 Athleten fassenden Teilnehmerfeld zählte.

Wirklich zufrieden war der Youngster nach dem Rennen aber nicht: „Ich wäre gerne besser vom Start weggekommen, dann hat mich der Sturz noch zusätzlich zurückgeworfen. Insgesamt habe ich mir mehr erwartet.“

Aufmuntern konnte ihn immerhin sein Abschneiden mit dem österreichischen Team, mit dem er als drittschnellster und jüngster Österreicher am Ende den achten Platz belegte.