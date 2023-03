Lukas Pallitsch: Top bei der Landesmeisterschaft

Werbung

Trotz winterlichen Verhältnissen lud der SV Waha fix&fertig St. Margarethen am Wochenende zur dritten Auflage der Crosslauf-Landesmeisterschaft. Organisator Franz Weixelbaum steckte am umfunktionierten Areal des Freizeitgeländes einen sehr selektiven Kurs ab.

Bei den Masters der Frauen war die mehrfache Landesmeisterin Natalia Steiger Rauth (LMB) nicht zu schlagen. Dahinter landeten Livia Farese (LCP) und Sibylle Kerschbaum (LCU). Bei den Herren dominierte Routinier Lukas Pallitsch (37), der ältere Bruder des frisch gebackenen 1.500-Meter- Staatsmeisters Raphael, das Feld und gewann Gold. Dahinter reihten sich Peter Czencz (LCP) und Martin Melchart (LCU). In der fünften Runde erhöhte Pallitsch den Vorsprung um gut 100 Meter und war über eine Minute vor seinen Verfolgern im Ziel. Die Mannschaftswertung der Männer ging an die Hausherren des SV Waha fix&fertig St. Margarethen mit Andreas Penias, Michael Bacher und Krisztián Molnár.

Auch der Nachwuchs sorgte für tolle Zeiten. Bei den U14-Mädchen entschied Anna Elisa Haubenwallner von den Hoadläufer Frauenkirchen (HLF) das Rennen für sich. Larissa Ivantschitz vom Laufteam Burgenland (LTB) und Leonie Andert (HLF) folgten dahinter. Bei den Burschen konnte sich Clemens Tschida vom 1. Laufclub Parndorf (LCP) hauchdünn vor Vereinskollege Niklas Reichhart durchsetzen. Bronze ging an Patrick Ackerler vom Laufclub Mittelburgenland (LMB).

In der U16-Wertung setzte sich Victoria Ivantschitz (LTB) klar vor Nina Schmidt (LCP) und Isabel Gartner (HLF) durch. In der männlichen Wertung siegte Noah Vollmann (LTB) und holte sich Gold vor Mathis-Etienne Gregorio do Carmo vom Laufclub Siegendorf. Im U18-Bewerb überzeugten Viktória Podolinčák (LCP) und Markus Hauser vom Leichtathletik Club Unlimited (LCU).