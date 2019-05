Fünf Tage lang matchte sich die Elite der Union Eisenstadt Turnen Dancers (UET Dancers) mit den besten ihrer Altersklasse. Bei den DanceStar World Finals in Porec in Kroatien waren unter den 7000 Tänzern aus über 20 Ländern auch 32 Tänzer aus der Landeshauptstadt. Insgesamt dreimal durfte die Union sogar über Vize-Weltmeister-titel jubeln.

In der A-Liga durfte sich die Gruppe Crazealot dank ihrer Lyrical-Choreografie „Desert Flower“ über Silber freuen. In derselben Liga trat auch die Eisenstädterin und UET Tänzerin Marie Zechmeister für den Tiroler Tanzverein InnSpiration an. Gemeinsam mit Anna Stecher performte sie das Jazz-Duo „Just Got Paid“, mit dem sie ebenfalls einen zweiten Platz erreichten. Zechmeister konnte sich auch über zwei sechste Plätze mit ihren Soli „Praying“ und „Revolver“ in der A-Liga freuen.

Grund zum Jubeln hatten auch die Tänzerinnen von „I’m a Lady“. Mit ihrer Jazz-Formation konnten sie sich einen goldenen Stern von der Jury abholen und ertanzten den obersten Podestplatz. Sogar Freudentränen gab es bei Jana Biocanin, die als neue Vize-Weltmeisterin 13 Konkurrentinnen hinter sich ließ. Das starke Ergebnis der UET Dancers rundeten Emilia Fritz und Marie Zechmeister mit Bronze für „Emergency“ ab.