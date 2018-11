Seit kurzem ist es sicher: Donnerskirchen wird bis zum Jahr 2048 einen Golfplatz haben. Bei den Verhandlungen mit den Grundeigentümern konnte man sich nun einigen, Pächter bleibt damit weiterhin das Unternehmen Delta Golf von Johann Klepp.

Auf Grund der langwierigen Diskussionen um die Pacht wurde hinter vorgehaltener Hand sogar spekuliert, ob es nächstes Jahr überhaupt noch weiter geht. „Für uns ist das keine Überraschung“, stellte Clubmanager Günter Nemeth klar: „Es geht weiter wie bisher. Natürlich sind wir sehr zufrieden mit dem Vertragsabschluss.“

Die bestehenden Mitgliedschaften bleiben weiterhin aufrecht, zudem will man ab sofort wieder vermehrt neue Mitglieder gewinnen. Zu diesem Zweck wurde auch die Jubiläumsaktion ins Leben gerufen: Zum 30-jährigen Bestehen gibt es die Möglichkeit, für 1.650 Euro die Jahresspielgebühr und Start-Up-Mitgliedschaft zu erwerben. Mit einem Pachtvertrag über 30 Jahre sei es jedenfalls wesentlich einfacher, neue Mitglieder zu werben, als mit einer offenen Zukunft.

Auch Investitionen sind in Donnerskirchen geplant oder bereits umgesetzt, etwa wurde an den Böschungen und Ufern gearbeitet. Auch eine neue Terrasse fürs Clubhaus ist geplant. Auch personell bleibt in Donnerskirchen alles beim Alten. Bei der Generalversammlung wurde nicht nur den neuen Verträgen zugestimmt, sondern auch Holger Stefanitsch als Präsident und weitere Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt.