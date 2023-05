Prükler startet durch

Kürzlich fand die Österreichische Meisterschaft im Duathlon über 7 Kilometer Laufen, 31 Kilometer Radfahren und 3,5 Kilometer Laufen in Maissau statt. Mit dabei war abermals Veronika Prükler vom Top Team Tri. Mit am Start war auch die Duathlon-Weltmeisterin von 2018, Sandrina Illes, sowie die Olympionikin Julia Hauser, welche die Plätze eins und zwei unter sich ausmachten. Veronika Prükler konnte sich von Anfang an als vierte Dame behaupten und hielt diesen Platz bis ins Ziel. Die erste Laufstrecke konnte die Steinbrunnerin mit einem Kilometerschnitt von 3:59 Minuten absolvieren. Danach folgten 31 Kilometer auf einer sehr hügeligen Strecke bei extremen Windböen, die die burgenländische Triathletin auch gut meistern konnte. Der dritte Platz in der Staatsmeisterschaftswertung war leider bereits zu Beginn des abschließenden Laufes außer Reichweite, aber es galt Rang vier abzusichern und vor allem um jede Sekunde für die Mannschaftswertung zu kämpfen. Das gelang der 33-jährigen Prükler bravourös und sie konnte die letzten 3,5 Kilometer gut bewältigen und sich damit den zweiten Platz in der Altersklasse 30-34 sichern. In der Mannschaftswertung holte sich Veronika Prükler mit Franz Leitner und Rene Bauer Gold.